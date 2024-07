CALDO Stress termico sul lavoro: pubblicato dall'Iss un opuscolo informativo per aziende e lavoratori Realizzato dalla Medicina e Igiene del Lavoro dell'ISS, l'opuscolo offre linee guida su leggi, prevenzione e gestione delle emergenze legate al calore negli ambienti di lavoro

Valutazione e prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro. Pubblicato un opuscolo informativo destinato ad aziende e lavoratori. Opuscolo realizzato dalla Medicina e Igiene del Lavoro dell'Iss che rappresenta uno strumento fondamentale soprattutto in un periodo in cui le condizioni climatiche stanno diventando sempre più estreme. La pubblicazione copre una vasta gamma di argomenti tra cui leggi e regolamenti pertinenti, misure di prevenzione raccomandate, e procedure da seguire in caso di emergenze legate al calore.

Il Direttore generale Iss Francesco Bevere pone l'accento sul percorso sinergico attento e meticoloso tra diversi settori che ha portato all'aggiornamento del documento. "La nostra missione - commenta anche il Segretario alla sanità, Mariella Mularoni - è garantire che tutti i lavoratori abbiano accesso alle risorse necessarie per proteggere la loro salute e sicurezza sul lavoro".



File allegati L'opuscolo

