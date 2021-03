Stretta sui controlli e buon senso: l'impegno costante delle forze dell'ordine

Con il nuovo decreto anti Covid si intensifica l'attività di controllo da parte dei tre Corpi (Polizia Civile, Gendarmeria e Guardia di Rocca), ma in costante confronto e coordinamento. In Repubblica messe in campo più pattuglie e personale dedicato per esercitare una vigilanza capillare, specialmente nei punti di aggregazione più sensibili: supermercati, locali, parchi e aree verdi, palestre, mercati; con un occhio particolare anche al rispetto rigoroso delle norme da parte di estetiste e parrucchieri. La stessa stretta riguarda anche i controlli stradali. Per quanto riguarda le abitazioni, “esclusi interventi che possano far pensare ad uno stato di polizia o violazioni della proprietà privata, - aveva rassicurato già ieri il Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini - ma solo in situazioni di criticità e non eseguiti in maniera arbitraria”.

Seguiranno aggiornamenti