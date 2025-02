SAN MARINO Strutture assistenziali e residenziali ISS: la visita dei Capitani Reggenti I Capi di Stato, accompagnati dal Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, hanno incontrato gli ospiti del Centro di Psico – Riabilitazione “Il Libeccio”, della Rsa la Fiorina e del Centro Diurno – Servizio Territoriale Domiciliare a Dogana

Visite toccanti ed emozionanti per immergersi nelle attività delle strutture assistenziali dell'Istituto di Sicurezza Sociale. Prima tappa della mattinata il Centro di Psico – Riabilitazione “Il Libeccio”. I Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, accompagnati dal Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e dal direttore del dipartimento socio sanitario Pierluigi Arcangeli hanno potuto conoscere a fondo le attività svolte suddivise in interne, come piccoli lavori di artigianato, ed esterne per promuovere l'inserimento degli utenti nella società e stimolarne l'autonomia. Apprezzata dai Capi di Stato l'impostazione della struttura, che accoglie persone dai 18 ai 60 anni.

Seconda tappa della giornata la visita alla Rsa la Fiorina. Anche in questo caso ai Reggenti hanno sono stati illustrati i vari progetti portati avanti nel centro come la stimolazione cognitiva, lo scambio intergenerazionale con le scuole o il richiamo a diverse attività che gli ospiti svolgevano a casa. Spiegato anche il progetto di visite a domicilio rivolto alle persone in procinto di entrare nella struttura.

A chiudere la mattinata l'incontro con gli utenti del Centro Diurno – Servizio Territoriale Domiciliare a Dogana. Utenti e personale della struttura hanno ricordato ed illustrato le attività svolte giornalmente nella struttura. Prima dei saluti la consegna, ai Capi di Stato, dei doni realizzati proprio dagli ospiti del Centro.

