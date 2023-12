Studenti di medicina, posti garantiti all'Università Cattolica di Roma

A pochi mesi di distanza dall'accordo raggiunto tra San Marino e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, lo scorso mese di aprile, la Segretaria di Stato alla Sanità Mariella Mularoni questo pomeriggio alle 16 è attesa al campus universitario per firmare l'intesa che garantisce, dal prossimo anno, posti senza limiti alla facoltà di medicina, per gli studenti sammarinesi che vorranno intraprendere studi e carriera medica. Si tratta di un accordo di grande rilevanza, al quale le parti hanno lavorato per giungere ad un protocollo nel più breve tempo possibile.