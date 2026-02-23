TV LIVE ·
Studenti fatti scendere dal bus per comportamenti inadeguati, Aass apre dialogo con scuola e famiglie

L'Azienda dei servizi sta approfondendo la questione e ha chiesto riferimenti al personale sul bus. Si punta al dialogo per evitare episodi simili in futuro

di Mauro Torresi
23 feb 2026

Si comportavano in modo inadeguato nonostante i continui richiami, facendo confusione a bordo dello scuolabus. Per questo alcuni ragazzi delle medie sono stati fatti scendere durante il percorso. E' successo la scorsa settimana a Fiorentino. La linea era quella che dalle scuole riporta gli studenti fino a Chiesanuova. Della questione si sta occupando l'Azienda dei servizi che ha sentito il personale a bordo: l'autista e il fattorino accompagnatore.

In base a quanto riferito, durante la corsa i ragazzi hanno iniziato a fare chiasso in modo insistente. A nulla sarebbero valsi i richiami all'ordine. Esasperato, il personale ha dunque fatto scendere gli studenti, a Fiorentino, vicino al campo sportivo, a metà strada rispetto a Chiesanuova. Sono stati invitati a lasciare il bus, spiega l'Azienda, i ragazzi che avevano i genitori pronti ad andare a prenderli. Di riflesso, disagi anche per gli altri studenti e per le famiglie, visto il ritardo fino a 40 minuti rispetto alla tabella di marcia.

L'Aass ha avviato gli approfondimenti del caso, chiedendo all'impresa di cui è dipendente l'autista un report, riservandosi di applicare eventuali penali in caso di comportamenti non corretti, e sta valutando la posizione del fattorino. Dinamiche a parte, la vicenda apre una riflessione sui temi educativi e sociali. Per questo, l'Aass ha avviato un dialogo con la scuola, per cercare un modo costruttivo – basato sul confronto – per evitare il ripetersi di eventi simili. Prossimamente un incontro tra Azienda, istituto scolastico e famiglie.




