Studenti sammarinesi alle prese con la seconda prova. In Italia lo scritto di italiano

Ad alimentare i timori per i maturandi sammarinesi che oggi hanno sostenuto la seconda prova, l'introduzione per la prima volta in alcuni indirizzi delle tracce pluridisciplinari. Novità alla quale però i candidati si sono fatti trovare pronti.

La prova del Liceo Classico include per la prima volta latino e greco insieme. Economia aziendale la materia oggetto della seconda prova per il Liceo Economico con una traccia di stretta attualità: la resilienza delle imprese di fronte alle congiure economiche sfavorevoli. Prova bilingue per il Liceo Linguistico, con una traccia in inglese e una a scelta tra francese e tedesco. Doppia materia infine anche per il Liceo Scientifico con matematica e fisica.

In Italia sette le tracce offerte agli studenti per lo scritto di italiano. Dalla poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli "La via ferrata" all'analisi di un testo argomentativo “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre; ma anche una novella di Giovanni Verga “Nedda, Bozzetto siciliano” e un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica del 2021. Spazio poi all'iperconnessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni e un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.