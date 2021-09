Studenti sammarinesi: consegnata la petizione online ai Capitani Reggenti

Consegnata da Nicola Morganti e Amedeo Rossi, ai Capitani Reggenti, la petizione con oltre 2.000 firme per garantire il diritto allo studio agli studenti sammarinesi vaccinati con Sputnik. Durante l'incontro affrontati diversi temi legati alla questione green pass. L'auspicio, sottolineano Morganti e Rossi, è che la registrazione del vaccino russo da parte di EMA possa avvenire il prima possibile.

Se non entro la data del 15 ottobre, sottolineano, il Governo italiano dovrebbe almeno provvedere a prorogare la deroga prevista attualmente in vigore. A margine dell’attività relativa alla petizione, aggiungono, vorremmo comunicare la nostra soddisfazione nell’aver visto una così calda partecipazione degli universitari di San Marino, e probabilmente delle loro famiglie, i quali si stanno organizzando per rimanere aggiornati sugli ulteriori sviluppi della vicenda.