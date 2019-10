Studenti sammarinesi premiati a Roma: hanno presentato un progetto imprenditoriale partendo dalla loro realtà

Giovani imprenditori per un futuro sostenibile. Chi meglio dei ragazzi può indicare la via migliore per dar vita alle idee imprenditoriali di domani, che siano anche ecocompatibili? E a Roma, nella sede dell'Associazione bancaria italiana, gli studenti della scuola secondaria di San Marino hanno presentato il loro progetto, dal titolo “Full optional touring”, giunto dritto in finale.

In particolare c'erano le classi terze dell'economico e dello scientifico, accompagnate dalle insegnanti Alessandra Mularoni e Federica Stefanelli, alla premiazione di “Che impresa Ragazzi!”. Tutto è nato dalla collaborazione tra Banca di San Marino, la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio di Abi, e la scuola secondaria sammarinese, che ha così potuto prendere parte a un concorso scolastico nazionale italiano.

Un'esperienza sicuramente coinvolgente per i ragazzi, che conoscono e vivono il territorio, e dimostrano di avere idee per promuoverne infrastrutture, la gente e la bellezza dell'ambiente naturale, senza dimenticare le tradizioni culturali.

Nel video le interviste a Diego Zafferani, studente scuola secondaria superiore San Marino, e a Sandra Stacchini, Banca di San Marino