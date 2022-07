Studio britannico: 'Un bicchiere di gin tonic e i sintomi dell'allergia spariscono' Nonostante quel quel che si riporta negli studi, non è stato ancora dimostrato chiaramente.

La stagione dei pollini è iniziata molto presto quest'anno. Ma anche in estate, chi soffre di allergie spesso deve ancora lottare con i sintomi. Mentre alcuni ricorrono ai farmaci, altri si rintanano in casa. Uno studio recente mostra che il gin tonic irrita le mucose meno di altre bevande alcoliche in caso di allergia ai pollini. Si dice che il gin contenga i cosiddetti antistaminici, che riducono il rilascio di istamina nel corpo e possono alleviare i sintomi del raffreddore da fieno.

Secondo il Robert Koch Institute, circa 12,5 milioni di persone soffrono di raffreddore da fieno. Sebbene in farmacia siano disponibili numerosi farmaci per combattere i fastidiosi sintomi allergici, a molti piace usare rimedi casalinghi, seppur non sempre funzionano ed è necessario fare affidamento sempre al proprio medico di base, all'allergologo o al farmacista. Una bevanda alcolica ha avuto l'attenzione di alcuni studiosi, che dicono possa essere una soluzione ai fastidiosi sintomi. Scienziati britannici hanno infatti scoperto che il gin tonic dovrebbe aiutare contro la febbre da fieno, come riporta Asthma UK. La ragione di ciò sono alcuni ingredienti nel gin.

Nonostante quel quel che si riporta negli studi, non è stato ancora dimostrato chiaramente che il gin tonic possa davvero alleviare il prurito agli occhi, il naso che cola e altri disturbi. "I medici consigliano che" - evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti - "chi soffre di allergie dovrebbe evitare l'alcol, specialmente nella fase acuta della sua allergia. Se vuoi comunque bere qualcosa, è meglio usare alcol chiaro".

