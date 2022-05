Studio dei tumori: l'ISS firma l'accordo di collaborazione con l'IRST di Meldola

Un accordo a 360° in ambito oncologico per garantire ai cittadini sammarinesi di avere come riferimento un centro di eccellenza che permetta alle persone colpite da malattie neoplastiche di poter continuare a ottenere le migliori cure possibili sia a San Marino che presso l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola. L’accordo punta a inserire l’Ospedale di Stato nella più ampia rete degli ospedali di ricerca già operativa in ambito internazionale: “L'auspico è quello che l'accordo firmato oggi – sottolinea il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta – possa incrementare i rapporti e la collaborazione reciproca”.

“L’accordo odierno – afferma il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere – riflette le esigenze dei nostri ammalati di avere sia presso l’Ospedale di Stato che presso l’IRCCS di Meldola, rifermenti di alta specializzazione, in grado di seguire l’intero percorso delle cure, in attesa della graduale autonomia tecnico-scientifica prevista anche in questo campo per l’ISS. La ricerca rappresenta un pilastro essenziale anche per San Marino e quindi questa partnership rappresenta un primo tassello di ulteriori accordi che interesseranno più Istituto di Ricerca Internazionali in campo oncologico”.



“Abbiamo accolto con molto favore l'opportunità di consolidare questa collaborazione – spiega il Direttore Generale dell'IRST, Giorgio Martelli – una pagina di nuove progettualità non solo sotto il profilo dell'assistenza ma anche della ricerca”.

Nel servizio le interviste a Francesco Bevere (Direttore Generale ISS) e Giorgio Martelli (Direttore Generale IRCCS-IRST)