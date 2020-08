Studio sammarinese sull'Alzheimer: nelle prossime settimane gli ultimi risultati in due meeting internazionali

Sentiamo Susanna Guttmann e Edoardo Barvas

Lo studio è ancora in fase di svolgimento, ma i dati raccolti finora si sono dimostrati incoraggianti. Verranno presentati nelle prossime settimane gli ultimi sviluppi della ricerca scientifica sull'Alzheimer condotta dall'unità di Neurologia dell'Ospedale di San Marino in collaborazione con le università inglesi di Exeter, Bristol e Reading. Un progetto iniziato nel 2017 e tuttora in corso.

Due gli appuntamenti internazionali in programma: l'Alzheimer's Association International Conference e l'ARUK South West network's meeting. Eventi che, a causa Coronavirus, saranno entrambi svolti da remoto.

(Nel servizio, l'intervista a Susanna Guttmann, responsabile dell'Unità operativa di Neurologia all'Ospedale di San Marino, e quella a Edoardo Barvas, neuropsicologo della stessa struttura)