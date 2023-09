TEATRO Stupidorisiko: a San Marino arriva lo spettacolo di Emergency contro gli orrori della guerra Lo spettacolo - promosso da Domani Motus Liberi - andrà in scena giovedì 28 settembre alle 21 al Concordia

Uno spettacolo teatrale che trae ispirazione da fatti reali, vissuti da chi si trova nelle aree del mondo flagellate dai conflitti. E' Stupidorisiko: rappresentazione prodotta da Emergency che, da anni, oltre all'impegno nei teatri di guerra, porta sul palco uno spettacolo che fa riflettere.

Francesco Grossi, con la regia di Patrizia Pasqui, sarà in scena a San Marino giovedì 28 settembre alle ore 21 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Evento a ingresso libero organizzato da Domani Motus Liberi. Rileggere la storia e la geografia attraverso il racconto delle vittime – che sono sia i civili che, alla fine, gli stessi soldati – è l'obiettivo dello spettacolo, come spiega Mario Spallino, fondatore della compagnia teatrale di Emergency.

Una critica ragionata e ironica dei conflitti e delle conseguenze, dalla Prima Guerra Mondiale fino a oggi. "Il nostro obiettivo - spiega Lorenzo Forcellini Reffi, presidente di Dml - è stimolare una riflessione nella cittadinanza su un tema importante. La volontà è di non abbandonarci all'accettazione di qualcosa di tragico come la guerra".

Tema che ci tocca da vicino, con l'Ucraina, ma Emergency invita a considerare anche gli altri conflitti, come in Sudan: gli effetti arrivano e arriveranno in Europa, con le migrazioni. Un'iniziativa culturale, quella dello spettacolo, contro l'indifferenza, rimarca Domani Motus Liberi.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Forcellini Reffi, presidente Domani Motus Liberi

