VIOLENZA DI GENERE Stuprata a 16 anni, diventa Miss Mamma e poi simbolo europeo anti-violenza A Roma, nel contesto organizzato dal Parlamento Europeo in Italia, ha raccontato il suo percorso davanti a studenti, politici e giornalisti, ricevendo abbracci e sostegno.

Semou Diagne, oggi 34enne, ha trasformato un passato doloroso in una missione di speranza. A 16 anni, in Senegal, subì una violenza da cui nacque un bambino. Decise di tenerlo, affrontando un viaggio in Italia, dove raggiunse la madre. A raccontare la sua storia, oggi, il Corriere di Romagna. Ora vive ad Ancona, è cittadina italiana, lavora come barista e studia Scienze infermieristiche per realizzare il sogno di diventare infermiera e aiutare gli altri. Già si dedica al prossimo come volontaria del 118 e supportando vittime di violenze.

Il figlio, prossimo alla maggiore età, è la sua forza. Semou ha condiviso la sua storia in eventi pubblici come “I mille volti della violenza di genere”, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, toccando profondamente il pubblico. A Roma, nel contesto organizzato dal Parlamento Europeo in Italia, ha raccontato il suo percorso davanti a studenti, politici e giornalisti, ricevendo abbracci e sostegno.

Vincitrice del concorso Miss Mamma Italiana 2023, Semou ha dimostrato come anche una passerella possa veicolare messaggi importanti. Con determinazione e coraggio, continua a sensibilizzare sulla brutalità della violenza di genere, ispirando chiunque ascolti la sua storia.

