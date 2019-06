Su Rtv arriva "Non si batte il classico": "corsi di recupero" a cura di Dario Vergassola e David Riondino

Al via il nuovo programma della San Marino Rtv “Non si batte il classico”. Protagonisti saranno Dario Vergassola e David Riondino che attraverso delle divertenti ed ironiche chiacchierate porteranno in tv il loro “Corso di recupero” per comici televisivi, messi a contatto di puntata in puntata, con i classici della cultura europea. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 19.50 su San Marino Rtv.