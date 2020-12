Successo per la Campagna di Natale Aslem: anche con la pandemia la solidarietà non si ferma

Successo per la Campagna di Natale Aslem: anche con la pandemia la solidarietà non si ferma.

Tutto esaurito per la Campagna di Natale dell'Aslem: i prodotti della tradizione enogastronomica venduti dall'associazione sono stati tutti acquistati. Donazioni che saranno destinate alla ricerca scientifica e per le attività di sensibilizzazione dei giovani per la donazione di midollo osseo. Dalla presidente dell'organizzazione sammarinese che si occupa della lotta contro le leucemie e le emopatie maligne, Patrizia Cavalli, un ringraziamento a tutti i sostenitori dell'iniziativa e ai volontari. Pur in questo anno di crisi sotto diversi aspetti, la Campagna ha ricevuto un successo maggiore rispetto al passato.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: