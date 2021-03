Successo per la Campagna di Pasqua, Aslem ringrazia

Grande soddisfazione di Aslem per l'esito della Campagna di Pasqua promossa lo scorso fine settimana nei supermercati di San Marino: “un successo – scrive l'Associazione – che ha visto l’esaurimento di tutti i prodotti già nella seconda giornata di postazioni per tutto il territorio”, ringraziando volontari, personale e punti vendita, la comunità sammarinese che “Nonostante il perdurare di questa difficile situazione – segnala Aslem - si è distinta per spirito solidale e immensa generosità”. I fondi raccolti – spiega la Presidente Patrizia Cavalli - saranno utilizzati per sostenere il progetto di ricerca del Prof. Massimo Dominici, riguardante l’utilizzo di Cellule CAR T nella lotta contro i tumori oncoematologici, e nell'arruolamento di nuovi donatori di midollo, promesse di Vita per tutti i malati in attesa di trapianto.”