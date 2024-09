Successo per Sogna Ragazzo Sogna: tante emozioni in un abbraccio collettivo per aiutare i bambini malati

Nel servizio le interviste a Roberto Vecchioni, Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo), Alice Mercadini (presidente Associazione Insiamo) e ad Asia Ceccoli e Giulia Rinaldi delle Idols SM

E' stato un susseguirsi di emozioni “Sogna Ragazzo Sogna”: l'evento benefico che ha avuto, tra i protagonisti, il “professore” della musica italiana Roberto Vecchioni. Sul palco il cantautore ha 'raccontato' i suoi più grandi successi, tramite il canto e la parola. E non si è sottratto all'affetto dei sammarinesi: per Vecchioni, che negli anni ha raggiunto tutti i più importanti riconoscimenti artistici, una standing ovation.

Cantautore apprezzato da tutte le generazioni: dopo il duetto con Alfa a Sanremo nel 2024, è riuscito a far tornare in classifica proprio Sogna Ragazzo Sogna. "E' stato un colpo straordinario - racconta l'artista - con due dischi d'oro: una cosa pazzesca per uno come me". "Ho 81 anni in realtà - scherza - ma ne dimostro 20. il problema è quello".

La manifestazione, organizzata dalla Segreteria al Turismo, è stato un abbraccio collettivo: al centro la raccolta fondi per la ricerca sui tumori infantili. "I giovani malati sono sempre stati nel mio cuore - afferma Vecchioni - e noi dobbiamo assolutamente correggere questa ingiustizia del destino". "Il sole deve risplendere nel viso dei bambini - aggiunge Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo -. Il significato di questa giornata è proprio questo: stare accanto alle famiglie dei bambini. Perché poi, alla fine, i bambini in qualche modo vincono sulle famiglie: sono quelli che le fanno stare in piedi, pur nella malattia".



Tante le iniziative della giornata, dai giochi al divertimento. Ma anche approfondimento, con la tavola rotonda di medici e specialisti sui progressi scientifici e l'onco-ematologia pediatrica. L'evento, afferma Alice Mercadini, presidente dell'associazione Insiamo, "permette di raccogliere fondi per la ricerca, di poter aiutare le famiglie. Le famiglie hanno modo di sapere che noi ci siamo".



Poi la musica, con San Marino United Artists e la San Marino Concert Band. Insieme a una sorpresa: una piccola anteprima al pubblico sammarinese di “Come Noi”, brano delle Idols SM. La band, composta da ragazze di San Marino tra gli 11 e i 12 anni, rappresenterà il Titano al prossimo Junior Eurovision Song Contest a novembre a Madrid.



