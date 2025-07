Successo Symbol Remember: una storia che continua

Nel video le interviste a Veronica Ercolani Volta, Presidente Associazione Symbol e Fabio Cori, Dj Symbol Remember 2025

L'appuntamento più atteso dell'estate sammarinese macina numeri e consensi. Symbol Remember porta, a Campo Bruno Reffi, almeno 2.000 persone, oltre 900 solo alla cena di gala.

Quinta edizione nel segno delle novità artistiche e scenografiche con performance di danza aerea e acrobatica di grande impatto, e ballerini sul palco reso ancor più interattivo per esaltare al massimo il contatto con il pubblico. Ma al centro c'è sempre la musica, proposta dagli storici Dj del mitico locale di Domagnano, portato alla ribalta negli anni '90 da Massimo Ercolani. Un successo senza soluzione di continuità grazie all'impegno di Veronica e Andrea Ercolani Volta, Amalia Gozi e tutto lo staff. "Questa quinta edizione è stata veramente entusiasmante, - dice Veronica Ercolani Volta, Presidente Associazione Symbol - tantissime persone vogliono sempre partecipare e quest'anno abbiamo voluto dare un quid in più sia a livello artistico che anche di scenografia. Ci divertiamo tutti assieme, è un grande evento e ogni anno cercheremo di migliorarci".

Novità vuol dire anche spazio ai giovani, in questo caso giovanissimi. Andrea Lombardo: 10 anni, un futuro assicurato alla consolle.

La musica che si ama e non si dimentica. Il sodalizio del quale non si può fare a meno. “La coppia artistica più bella del mondo”, MrLoriG Dj e Marco Corona, vocalist e presentatore Symbol Remember 2025.

Il grande ritorno di Fabio Cori, in una serata speciale. Al suo fianco, la voce di Marco Moda. "Quest'anno non potevo mancare, - afferma Cori - visto che è anche il mio compleanno questa sera, compio 60 anni, 46 anni di notti in giro per tutta l'Italia. Devo molto al Symbol perché ci ho lavorato per circa 10 anni, devo molto a Massimo Ercolani perché in un certo senso mi ha cresciuto come persona e come professionista, quindi diciamo che è un cerchio che si chiude in una serata che è fantastica".

C'è Maurizio Nari, la guest star internazionale, ormai presenza fissa. Spinge sul finale il dj set di Roby Parrino: metro ambient, trance, techno mixate su vinile.

Molto più di un'operazione nostalgia, l'eredità Symbol continua.

Nel video le interviste a Veronica Ercolani Volta, Presidente Associazione Symbol e Fabio Cori, Dj Symbol Remember 2025.