Suicidi e violenze: intersezioni cliniche, criminologiche e giuridiche al centro dell'incontro dell'UNIRSM

Nel servizio le interviste ad Arianna Piermarini (Psicologa clinica e giuridica OVS), Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini), Davide Ercolani (Sostituto procuratore di Rimini) e Chiara Baiocchi (Avvocato e responsabile OVE Emilia Romagna)

Il suicidio è un fenomeno complesso che richiede un approccio multidisciplinare. Da qui parte l'idea del convegno dell'Università di San Marino con esperti e professionisti per esplorare il rischio suicidario nella popolazione generale e, in particolare, nelle vittime di violenza di genere dove il trauma e la vulnerabilità psicologica aumentano il pericolo di condotte autolesive.

"Questo appuntamento - spiega Arianna Piermarini, psicologa clinica e giuridica OVS - nasce dall'incontro e dalla collaborazione tra l'Università di San Marino e l'Osservatorio Violenza e Suicidio, che ha diverse sedi in tutta Italia. L'obiettivo è proprio quello di iniziare a parlare sempre di più di queste tematiche perché ci rendiamo conto che è necessario. Si parlerà quindi di suicidio e di violenza perché seppur apparentemente temi diversi, in realtà hanno poi delle connessioni in diversi casi".

"Un tema molto importante - aggiunge Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini - anche le recentissime cronache nazionali purtroppo ci hanno parlato di giovani, giovanissimi, che sono stati purtroppo vittime di gesti estremi. È bene approfondire questa tematica, è bene approfondire anche un tema che è figlio della nostra epoca di Internet, dei social, anche come purtroppo a volte in alcune dinamiche di comunicazione via Internet si possono verificare fenomeni che inducono alcune persone più fragili al suicidio".

Affrontate anche le modalità di indagine e gli interventi in casi di violenza, oltre alla tutela legale delle vittime: "È una situazione che a livello generale, a livello italiano, in maniera esponenziale si è sviluppata - rileva Davide Ercolani, Sostituto procuratore Rimini - quello che voglio far capire oggi è che la situazione non è così lontana da noi, tanto che ho portato degli esempi di violenza, di cruda violenza, che riguardano il territorio riminese, quindi che riguardano anche San Marino".

"C'è una correlazione fortissima e strettissima tra chi subisce violenza e chi poi, purtroppo, si suicida o comunque il rischio suicidario - fa notare Chiara Baiocchi, avvocato e responsabile OVS Emilia Romagna - oggi valutiamo anche quelle che sono le tutele, che possono essere poste in essere, come io sono un avvocato, a tutela delle persone tramite, per esempio, gli ordini di protezione e il codice rosso".

