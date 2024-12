CASTIGLIONE DEL LAGO Sul Lago Trasimeno si accende il più grande albero di Natale al mondo sull'acqua Oltre un chilometro di lunghezza e 50 di larghezza. Presente anche il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci

A Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, oggi verrà acceso il più grande albero di Natale al mondo, sull'acqua. L'installazione si estende sul Trasimeno per oltre un chilometro di lunghezza e 50 di larghezza. Alla cerimonia di accensione è stato invitato anche il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, nell'ambito delle iniziative collegate al circuito dei Borghi più belli d'Italia, di cui, da febbraio, fa parte anche San Marino, come borgo onorario, in qualità di ospite internazionale.

