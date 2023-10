SANITÀ Sul tavolo della Consulta Sanitaria atto organizzativo e relativo fabbisogno

È stata una riunione tutta incentrata sull'atto organizzativo ISS, molto atteso e necessario al rilancio della sanità dopo gli anni segnati dalla pandemia. Il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini ha quindi illustrato il fabbisogno di sua competenza, relativo al settore gestionale. La Consulta socio-sanitaria ha però rinviato ogni giudizio alla prossima seduta, fissata il 20 ottobre.

Mancano infatti elementi per completare la valutazione: “Abbiamo bisogno di più tempo e maggiori dettagli per esprimere in modo ponderato il nostro parere” spiega il coordinatore Gabriele Raschi. La Consulta dovrà anche considerare il possibile incremento economico derivante da nuove esigenze e maggior carico di lavoro.

Si preannuncia più calda, invece, la riunione di novembre che vede all'ordine del giorno iniziative e iter messi in campo da politica e Direttore Generale ISS Francesco Bevere. Nell'occasione verranno quindi analizzati effetti e ricadute di diversi progetti, fra cui spiccano – per il dibattito scaturito – sia la trasformazione della Centrale Operativa Territoriale che la chirurgia robotica.

