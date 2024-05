Sul Titano arriva Fluxo, la prima community di allenamento all'aria aperta Open day domenica al campo Bruno Reffi

"Porteremo per la prima volta San Marino l’attività fitness outdoor negli orari più belli per stare all’aperto in una location meravigliosa che è quella del campo Bruno Reffi. Domenica 26 maggio ci sarà l’open day e potremo tutti partecipare all’attività gratuitamente e poi dal 10 giugno al 8 agosto ci alleneremo ogni giorno dal lunedì al giovedì alla mattina mattina e alla sera", spiega Andrea Lombardi, co-fondatore di Fluxo. Yoga, allenamento funzionale, balletto, pilates, total-body, attività sportive per tutti i corpi e a tutte le intensità. "Non c'è nessun tipo di competizione - spiega Marco Rossi, tra gli organizzatori dell'evento - ma la volontà di creare uno spirito di squadra. Tutte le attività turistiche sammarinesi avranno degli sconti per i loro ospiti". Fluxo è una palestra a cielo aperto ed una community di sportivi della Romagna che arriva anche a San Marino con 60 allenatori specializzati e 30 discipline. Corsi all'alba e al tramonto in un circuito che mette insieme Rimini, Miramare, Santarcangeloe, Poggio Torriana e da questa estate, oltre al Titano, anche Riccione e Bellaria. Con un solo abbonamento è possibile allenarsi in tutte le location.

"È uno degli eventi più innovativi della stagione estiva summer 2024. Anche a San Marino parte Fluxo - conclude Pedini Amati Segretario al Turismo - Vi aspettiamo il 26 maggio alle 16:30 per vivere dal di dentro una delle attività che sicuramente faranno parlare di sé".



Nel video le interviste a Andrea Lombardi co-fondatore di Fluxo, Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo

