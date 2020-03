EMERGENZA Sul Titano e in Italia è corsa alla solidarietà in tempo di emergenza

In questo periodo di grave emergenza sanitaria, ad essere contagiosa è anche la solidarietà. Le donazioni in Repubblica si susseguono. L'Associazione Oncologica Sammarinese offre all'Iss 35.000 euro da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione (tute, maschere, guanti, occhiali e così via) per i medici e gli infermieri dell'ospedale do Stato. Per lo stesso fine, 5000 mila euro la somma donata dall'Associazione Infermieristica Sammarinese. Anche i giovani del Titano dimostrano sensibilità ed attenzione verso le problematiche del momento: dall'Associazione Studentesca devoluti alla Protezione Civile 5000 euro, proventi delle attività svolte dai ragazzi durante l'anno e che sarebbero stati utilizzati anche per le gite scolastiche, ma ora utili – scrivono – alla causa sociale che tutti stiamo vivendo”.

E in giornata nella lunga lista dei gesti di solidarietà si sono aggiunte le donazioni di 1000 euro da parte della Federazione Sammarinese Sport Speciali e di 5000 euro da parte di BAC alla Protezione Civile; Aslem devolve invece all’Iss 15.000 euro destinati all’acquisto di materiale; mentre continua con successo la campagna di raccolta fondi #StiamoUnitiMutuamenteSolidali, promossa da SUMS: alle 14 di oggi erano già presenti sul fondo quasi 75mila euro.



In Italia contributi di solidarietà enormi: dalla Lavazza che dona 10 milioni per progetti di sostegno e per gli ospedali piemontesi, all'Unione Buddhista Italiana che invierà 1 milione e mezzo di euro alla Protezione Civile far fronte all’emergenza.



Intanto è un messaggio di speranza quello che lancia l’Associazione San Marino Comics, attraverso nuova coppia di eroi facenti parte dei “Guardiani Italiani” , ideati e caratterizzati dagli artisti Fabrizio De Fabritiis e Chiara Mognetti. L’immagine ritrae Comandante Italia, a rappresentare il Bel Paese, e Titano, paladino della Repubblica di San Marino che si guardano con stima reciproca, distanti ma con un unico cuore e uniti in questo difficile momento per tutta la popolazione. Gli autori saranno ospiti della 7° edizione di San Marino Comics, Festival del Fumetto e della cultura POP della Repubblica di San Marino, che si svolgerà dal 28 al 30 agosto nel centro storico di Città.



