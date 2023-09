TURISMO Sul Titano l'influencer da 2 milioni di follower Lucas Fernandes: "Ti amo San Marino!" Il presentatore è in Repubblica per girare un reportage turistico per l'emittente Globo

Impossibile resistere al fascino di San Marino, con i suoi panorami mozzafiato, la bellezza dei luoghi e la sua storia leggendaria. Del Titano si è innamorato anche Lucas Fernandes, influencer e conduttore brasiliano, in Repubblica per girare un reportage turistico per i canali digitali dell'emittente Globo. "Stiamo realizzando un episodio del nostro programma sull'Italia - spiega Fernandes - e, passando per l'Emilia-Romagna, abbiamo scelto di venire a San Marino. Non abbiamo perso l'opportunità: avevamo già visto fotografie di questo luogo e ci siamo resi conto di quanto fosse bello questo Paese".

Cosa preferisce di San Marino? "Le persone - risponde il conduttore - sono così accoglienti: ti ricevono con il sorriso e sono felici di averti qui con loro. Amo i posti che tengono alle loro tradizioni e le rispettano. A San Marino puoi percepire tutto questo. Siete fieri di ciò che avete e della vostra storia". Per realizzare il reportage il presentatore ha incontrato personalità del territorio, esponenti di associazioni e atleti.

Nel servizio l'intervista al presentatore e influencer Lucas Fernandes

