Sul Titano la Red Bull Soap Race, auto in gara con la sola forza di gravità

40 i team selezionati, in gara in un gran premio unico, per divertimento e originalità. Auto super ecologiche, senza motore, in corsa solo sfruttando la spinta dell'equipaggio e la forza della gravità con i piloti più folli e creativi, in uno scenario patrimonio Unesco. Vincitori selezionati in base al tempo di percorrenza, ma anche per stravaganza e spirito di inventiva. Collaborazione con l'Università con il premio al miglior progetto (5 dei team finalisti sono scelti esclusivamente da progetti di studenti universitari), per uno show che tornerà anche in esclusiva tv su DMAX con i The Jackal.

“Soddisfazione per un evento che – dice il Direttore dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica, che ringrazia le forze dell'ordine per la collaborazione nell'organizzazione degli eventi – ha una forte valenza di richiamo di visitatori, sia partecipanti, sia spettatori”. Dalla Segreteria, in evidenza il valore in termini di immagine, comunicazione e attrattiva turistica.

Nel video, le interviste a Luca Bassetto, Amministratore Delegato FMA Hub e al Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati