TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:21 Serie D Girone F: Mauro Antonioli riparte dalla Sammaurese 18:33 Una serata di informazione e intrattenimento per i 20 anni dell'Usgi 18:05 Il centro per le famiglie di Rimini celebra i suoi 25 anni con due eventi 18:02 Vicenda Banca di San Marino: mandato esplorativo all'Avvocatura dello Stato 17:37 Torna a San Marino la fase finale di Tour Music Fest 16:28 Mondiale U17, Ragini e il Tagikistan debuttano con sconfitta 16:09 Chiara Beccari premiata in Spagna con il Trofeo Proyeccion 16:02 Sul Titano visita ufficiale di Giovanni Castellaneta, segretario IAI: ricevuto da Sds Beccari e Reggenza 15:55 Intesa Ue sul clima. L'Italia canta vittoria ma c'è chi parla di passo indietro 15:24 Violenza digitale, Maria Elena Boschi: "La subisco da anni"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Sul Titano visita ufficiale di Giovanni Castellaneta, segretario IAI: ricevuto da Sds Beccari e Reggenza

Possibile presidenza sammarinese dell’Iniziativa Adriatico Ionica nel 2028-2029

di Maria Letizia Camparsi
5 nov 2025
Nel video le interviste a Giovanni Castellaneta (Segretario generale dell'Iniziativa Adriatico Ionica) e Luca Beccari (Segretario agli Esteri)
Nel video le interviste a Giovanni Castellaneta (Segretario generale dell'Iniziativa Adriatico Ionica) e Luca Beccari (Segretario agli Esteri)

La prima tappa è Palazzo Begni, dove il segretario agli Esteri Luca Beccari accoglie il segretario generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica, Giovanni Castellaneta, e la sua delegazione. Nel Salottino Giallo il confronto sui temi cardine del forum intergovernativo, di cui fa parte anche San Marino. Nato nel 2000, promuove la cooperazione tra i Paesi che si affacciano sui due mari, sia membri Ue che non Ue.

"Un ventaglio di opportunità, di collaborazione importante - commenta Beccari -, che sono perfettamente compatibili, con il percorso di associazione con l'Unione Europea e più in generale con le sfide che i paesi della regione Europa hanno davanti. Perché i pilastri dell'iniziativa riguardano l'istruzione, la mobilità, le tecnologie, l'ambiente. Abbiamo anche iniziato a ragionare su quella che sarà probabilmente la presidenza sammarinese dell'iniziativa, orientativamente intorno al 2028-2029".

Giovanni Castellaneta è stato nominato Segretario Generale della Iai dal Consiglio dei Ministri degli Esteri nel 2017. Prima di questo incarico, ha avuto una carriera diplomatica di rilievo in Iran, Australia e Stati Uniti. Dopo l'incontro con Beccari, la visita è proseguita a Palazzo Pubblico dove ha firmato il libro degli ospiti illustri ed è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. “Solo attraverso l’integrazione, la coesione territoriale e la collaborazione - sottolineano i Capi di Stato - è possibile affrontare le sfide globali e le continue trasformazioni del nostro tempo con consapevolezza e responsabilità”. Presente anche Emanuele Santi, che ha incontrato Castellaneta come delegato parlamentare.

"San Marino diventerà pienamente partecipe con questo accordo di associazione - spiega Castellaneta - e dunque potrà usufruire anche dei canali finanziari per i fondi strutturali.  Fondi da Uniadrion, Eusair e Iai, messi a disposizione dei propri membri".

Nel video le interviste a Giovanni Castellaneta (Segretario generale dell'Iniziativa Adriatico Ionica) e Luca Beccari (Segretario agli Esteri)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità