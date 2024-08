METEO Sulla penisola italiana torna il caldo, ma senza afa

A San Marino dopo la pioggia torna il sole, ma con temperature decisamente più gradevoli rispetto alla settimana di Ferragosto. L'Italia invece resta spaccata in due. Da una parte torna il caldo: già oggi tre città da bollino giallo; otto domani, tra cui Roma e Palermo. Attese massime fino a 37 gradi. Dall'altra parte allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo, Marche, Molise e Puglia. Il meteo gradualmente è destinato a migliorare in tutta la Penisola, Alpi di confine a parte.

A farla da padrone nel weekend sarà di nuovo l'anticilone africano, con sole e caldo più intenso. Ma già dalla prossima settimana il flusso atlantico dovrebbe tornare ad abbassarsi di latitudine, inviando verso il bacino del Mediterraneo aria fredda e instabile. Per fine agosto dunque potrebbe esserci la prima seria rottura dell'estate. Un fattore da tenere in considerazione per il prossimo periodo sarà la temperatura fin troppo elevata dei nostri mari, 28-30 gradi, 5 sopra la media: secondo un recente studio del Cnr questo potrebbe fornire energia per nubifragi ed eventi meteo estremi.

A Palermo intanto comincia una nuova giornata di ricerche per i sei dispersi della Bayesian, lo yatch di 56 metri affondato due giorni fa a seguito di un improvvisa tempesta, mentre era in rada davanti alla costa di Santa Flavia, a Porticello. Tra coloro che mancano all'appello il proprietario della barca, il tycoon britannico Mike Lynch, e Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley international. I sub hanno già ispezionato gli spazi comuni del relitto in fondo al mare e ora cercheranno di raggiungere le cabine. Mentre è ancora mistero sulla dinamica del naufragio.

