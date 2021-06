Sulla questione badanti ed audit Iss arrivano le precisazioni della Segreteria alla Sanità

“Istituito con delibera nel 2020 il gruppo di Audit nasce per fare chiarezza sulla gestione dell’ISS negli anni precedenti alla luce delle gravi carenze rilevate e della mancata approvazione dei bilanci ISS degli ultimi anni”. Così la Segreteria alla Sanità che in un comunicato precisa di avere consegnato i primi di maggio la relazione dell’Audit a Comitato Esecutivo dell’ISS, al Congresso, a tutti i gruppi politici ed alla Commissione Sanità, alla quale è stato annunciato la volontà di depositare in tribunale la relazione affinché possano essere verificati eventuali addebiti penalmente rilevanti sulla gestione dell’ISS fino al 2019. Avanzata inoltre la volontà di prevedere che l’ISS si doti in pianta stabile di un controllo di legalità interno per evitare che in futuro, gestioni “disattente” possano compromettere i bilanci.









Martedì 29 giugno in Commissione la Segreteria alla Sanità comunicherà le condotte registrate nell’audit risolte e quali siano in via di risoluzione. Riguardo alle indagini sulla questione delle badanti, il Segretario Ciavatta nei primi mesi del 2020 ha consegnato materiale aggiuntivo all'esposto depositato in tribunale insieme ai colleghi di RETE quando, nel 2019, non ricopriva ancora l’attuale ruolo. La nota stampa ribadisce la volontà di intervenire in base alle norme su eventuali rinviati a giudizio.