“Sulle orme di Roma”: il 3 e 4 ottobre Campo Bruno Reffi rivive il fascino dell'antichità

Un viaggio unico tra accampamenti, danze rituali, gladiatori e cibo dell'epoca: è “Sulle orme di Roma” la rievocazione storica organizzata dall'associazione Legio XIII Gemina a Campo Bruno Reffi. Appuntamento promosso dalla Segreteria di Stato al Turismo. Al centro della due giorni la formazione: l'evento infatti coinvolgerà 7 classi tra medie e superiori di San Marino per una lezione di storia alternativa e coinvolgente.

“Nell'arco dell'anno - sottolinea il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – cerchiamo di fare diversi eventi che non siano solo ludici, come in questo caso. Un modo per vivere la storia in modo diretto”.

Nel servizio le interviste a Matteo Neri (Legio XIII Gemina) e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)