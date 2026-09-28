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“Sulle orme di Roma”: il 3 e 4 ottobre Campo Bruno Reffi rivive il fascino dell'antichità

“Nell'arco dell'anno - sottolinea il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – cerchiamo di fare diversi eventi che non siano solo ludici, come in questo caso. Un modo per vivere la storia in modo diretto”

di Giacomo Barducci
28 set 2026

Un viaggio unico tra accampamenti, danze rituali, gladiatori e cibo dell'epoca: è “Sulle orme di Roma” la rievocazione storica organizzata dall'associazione Legio XIII Gemina a Campo Bruno Reffi. Appuntamento promosso dalla Segreteria di Stato al Turismo. Al centro della due giorni la formazione: l'evento infatti coinvolgerà 7 classi tra medie e superiori di San Marino per una lezione di storia alternativa e coinvolgente.

“Nell'arco dell'anno - sottolinea il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – cerchiamo di fare diversi eventi che non siano solo ludici, come in questo caso. Un modo per vivere la storia in modo diretto”.

Nel servizio le interviste a Matteo Neri (Legio XIII Gemina) e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)




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