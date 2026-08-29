Sulle orme di San Marino e San Francesco

Sono arrivati stanchi ma sorridenti, nel caldo pomeriggio di questa giornata, i camminatori del Pellegrinaggio sui passi di San Marino e San Francesco. Hanno percorso circa 20 chilometri, dalla chiesa di Santo Marino, a Poggio Torriana, fino alla Basilica del Santo. Qui, il cammino si è concluso con la benedizione con la reliquia del Santo.

L'iniziativa, patrocinata dalla Segreteria per il Turismo, rientra nell'ambito delle festività del Santo Patrono ma vuole anche celebrare l'Ottocentenario francescano, unendo così le figure di due santi molto cari alla Repubblica.

Armati di zaino e scarpe da trekking, a percorrere i passi di San Marino e San Francesco c'erano anche due pellegrini d'eccezione: i vescovi Domenico Beneventi e Nicolò Anselmi.

"Il cammino è sempre la metafora di un percorso interiore, di riscoperta di sé - racconta Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro - che ti viene ridonato dagli incontri, dal percorso e sostenuto anche dalle meditazioni e le parole che abbiamo accolto durante questo percorso. Oggi, dopo la visita del Papa, direi che questo cammino assume un significato particolare: rimeditare sulle sue parole, accogliere dentro e percorrerle".

Sul significato del cammino riflette anche Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini: "È sempre suggestivo, il pellegrinaggio è fatto insieme anche un po' nel sudore, nella fatica, anche nel silenzio. Porta con sé un fascino perché ci fa andare un po' dentro noi stessi. C'è sempre un motivo per un pellegrinaggio".







