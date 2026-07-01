TRASPORTI Sulle strade del Titano il primo autobus elettrico BYD: test di un mese per misurare prestazioni, consumi e sostenibilità Zavorre simulano il peso dei passeggeri per una sfida impegnativa: mettere alla prova il mezzo sulle pendenze della Repubblica

Il futuro della mobilità arriva sulle strade del Titano. San Marino diventa un laboratorio a cielo aperto: grazie all'accordo strategico siglato a marzo, il colosso tecnologico BYD ha consegnato in uso gratuito il primo autobus 100% elettrico destinato al trasporto pubblico. Un mese di prova, zavorre a bordo per simulare i passeggeri e una sfida impegnativa: mettere alla prova il mezzo sulle pendenze della Repubblica. “Come AASS – spiega il Direttore Marcello Forcellini - valutiamo l'efficacia e l'efficienza di questo mezzo e questo ci permetterà di capire intanto la velocità, se riuscirà a funzionare correttamente, e soprattutto se per gli utenti ci sia effettivamente un maggior comfort”.

Forcellini si sofferma anche sul minore impatto ambientale: “essendo totalmente elettrico per noi chiaramente è un motivo di soddisfazione perché siamo fra le prime aziende anche a livello italiano che possono vantare una collaborazione di questa portata con un colosso come BYD”. Niente emissioni allo scarico né rumore. Solo energia pulita che spinge un Paese verso l'autonomia energetica. Il Segretario per il Lavoro e la Transizione Ecologica Alessandro Bevitori ringrazia BYD: “questo si inserisce nell'accordo quadro che abbiamo sottoscritto con il Governo. Sicuramente è un primo passo, poi vediamo il prosieguo. Lavoreremo su tanti altri dossier molto interessanti”.

Ma come ha fatto una piccola Repubblica ad attrarre un leader globale della tecnologia? La risposta sta nella velocità. Grazie alla Sandbox normativa, San Marino offre alle multinazionali una burocrazia snella e la possibilità di testare soluzioni integrate in tempi record. “Questa filiera corta fra le esigenze dell'imprenditore e le istituzioni – spiega il Segretario per l'Industria e la Ricerca Tecnologica Rossano Fabbri – credo agevoli molto il dialogo e sia anche in linea con i tempi dell'imprenditore e dell'impresa che notoriamente hanno bisogno di risposte celeri”. Ambiente, industria, ma anche – inevitabilmente – bilancio. Perché la transizione ecologica ha senso solo se è sostenibile anche per le casse dello Stato.

“Il fatto che BYD abbia messo a disposizione questo autobus per consentirci di testarlo, anche in una logica di futuri investimenti più ecosostenibili – afferma il Segretario per le Finanze e i Trasporti, Marco Gatti – è per noi un'opportunità importante. Ci permette, prima di fare investimenti, di verificare lo sviluppo delle tecnologie applicate ai mezzi elettrici destinati all'utilizzo pubblico”. Le zavorre – dicevamo - simulano il peso dei passeggeri, ma il vero banco di prova sarà la capacità del bus di affrontare ogni giorno le salite del Titano. Nelle prossime settimane i tecnici analizzeranno i dati raccolti. San Marino ha tracciato la sua rotta: mettere insieme la flessibilità delle proprie istituzioni e le tecnologie più avanzate per costruire il trasporto pubblico di domani.

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