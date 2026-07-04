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Summer school Cemec: esercitazione nel piazzale della Polizia Civile

Sul Titano - tra Forum Euromed e Scuola estiva di Medicina dei disastri - studiosi, ricercatori e personalità da diversi Paesi

4 lug 2026
Alcune immagine dell'esercitazione
Alcune immagine dell'esercitazione

Proseguono le iniziative sul territorio legate agli eventi curati dal Cemec per il Forum Euromed e la Scuola estiva di Medicina dei disastri. Nel piazzale della Polizia Civile di Murata un'esercitazione dei partecipanti alla summer school che riunisce esperti e studiosi, insieme a San Marino, per ragionare su come superare le grandi sfide dell'area euro-mediterranea, in particolare le calamità e le emergenze connesse a una serie di problemi come il cambiamento climatico. Il programma della summer school prevedeva, oltre a una serie di convegni e seminari, anche momenti pratici e la visita alla Protezione Civile, alla Polizia Civile e alla Sezione Antincendio. Un momento importante, sul piano internazionale, per il Titano. Ai due eventi del weekend hanno infatti partecipato rappresentanti di organizzazioni come l'Onu e il Consiglio d'Europa e ricercatori e scienziati da diversi Paesi. 




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