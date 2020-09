MIGLIORI PRATICHE Summit Comitati di Bioetica: San Marino spicca a livello internazionale per attenzione alla disabilità

Un Paese che si distingue per l'attenzione rivolta ai pazienti disabili nell'emergenza Covid. C'erano San Marino e Francia, per l'intera macro area europea, al Global Summit dei Comitati nazionali di bioetica. Un confronto a distanza a cui ha partecipato la vice presidente del Comitato sammarinese Luisa Borgia intervenuta sul tema delle migliori pratiche adottate durante la pandemia. Un periodo difficile nel corso del quale, a livello internazionale, non sono mancate discriminazioni, come spiega la stessa Borgia.

Nel servizio, l'intervista a Luisa Borgia, vicepresidente Comitato sammarinese di bioetica

