Sums: altri 50mila euro a favore dell'ISS; parte del Fondo di Solidarietà in buoni spesa

Con altri 50mila euro versati sul conto dell'ISS, sale a 200mila euro la cifra raccolta dalla SUMS con la campagna "Stiamo Uniti Mutuamente Solidali" per l'approvvigionamento di attrezzature, farmaci, dispositivi medici e di protezione. Sums che, nell'emergenza, ha deciso di destinare parte del proprio Fondo di Solidarietà all'acquisto di buoni spesa - in collaborazione con Caritas che procederà alla distribuzione - utilizzabili in alcuni supermercati della Repubblica.