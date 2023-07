SUMS: dopo lo stop dovuto al Covid torna la Festa d'Estate. Presenti i Capi di Stato

In Piazza Sant'Agata ieri la Festa d'Estate, della Società Unione Mutuo Soccorso. Presenti i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, accolti al loro arrivo dalle note dell'Inno Nazionale. Evento partecipatissimo, dalla forte connotazione identitaria; intervenuti anche esponenti della politica e i Segretari di Stato Gian Nicola Berti e Mariella Mularoni. Dopo 4 anni di stop dovuto alla pandemia, finalmente il ritorno alla normalità, ha sottolineato il Presidente Marino Albani. Si riprende una tradizione: da 147 anni, infatti – dalla costituzione della SUMS -, la Festa d'Estate è un appuntamento fisso; e rappresentativo dei valori dell'organizzazione. In primis l'impegno sociale. Raccolte, infatti, nell'occasione, ulteriori risorse per il fondo di solidarietà; con il quale si supportano famiglie in difficoltà e i rifugiati ucraini in Repubblica. Solo lo scorso anno 100.000 euro in aiuti. Una donazione anche da parte dei Capi di Stato.

