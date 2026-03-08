SUMS femminile: tra tradizione e impegno concreto

Alla Sala Polivalente di Murata serata di solidarietà dedicata alle donne del territorio promossa dalla Società Femminile Mutuo Soccorso. Per la SUMS femminile celebrare la Giornata Internazionale della Donna non è mai stato un esercizio di pura retorica, ma l'occasione per riaffermare quei valori di vicinanza e mutuo aiuto che ne hanno segnato l'associazione.

L'intero ricavato della serata verrà devoluto a sostegno delle donne della comunità che stanno attraversando un periodo di difficoltà. La giornalista Angela Venturini ha inoltre dedicato un omaggio speciale alle socie: un viaggio ideale tra le conquiste sociali del passato e le sfide sociali che ancora ci attendono.







