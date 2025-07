149° EDIZIONE SUMS, festa d'estate: momento di comunità e solidarietà I fondi raccolti saranno destinati al Fondo di Solidarietà della SUMS, a supporto di progetti benefici

Estate, tempo di festa per la Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 149ª edizione dello storico momento conviviale, ieri sera in Piazza Sant’Agata. La Festa d’Estate è per la SUMS una delle più antiche e sentite tradizioni, un momento simbolico che unisce generazioni di Soci e famiglie nel segno della comunità, dell’identità sammarinese e della solidarietà.

Spicca, infatti, il fine benefico: "i contributi raccolti saranno destinati al Fondo di Solidarietà della SUMS, che da sempre sostiene progetti di aiuto concreto a favore della comunità".

