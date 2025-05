SUMS: inaugurato il nuovo Circolo Cittadino nel castello di Città

Nel servizio le interviste a Marino Albani (Presidente SUMS), Stefano Canti (Segretario di Stato Giustizia, Previdenza e Famiglia), Luca Zanotti (Presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino) e Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio)

Nata dall'esperienza del Circolo Sant'Andrea di Serravalle, il nuovo punto di ritrovo della Società Unione Mutuo Soccorso rivolto agli over 65 in via Pietro Tonnini, nasce con lo scopo di colmare una lacuna del centro cittadino privo da tempo di uno spazio di riferimento per la popolazione anziana. La struttura sarà autogestita da un gruppo di volontari appartenenti a diverse realtà locali: SUMS, SUMS femminile, Congregazione di Serravalle, Giunta di Castello di Città e Comitato San Rocco.

"È un progetto che parte da lontano - afferma Marino Albani, presidente SUMS - abbiamo cercato una struttura che avesse queste caratteristiche di accessibilità, senza barriere architettoniche, che fosse già pronta per essere trasformata in un circolo ricreativo per anziani. Tengo a precisare, non solo per anziani, ma aperto a tutti".

"Credo che rappresenti veramente una grande iniziativa di aggregazione sociale per i nostri pensionati - aggiunge Stefano Canti, Segretario di Stato Giustizia con delega alla previdenza - un luogo di aggregazione non solo per loro, ma per tutti. Credo che veramente sia un valore aggiunto per tutto il nostro aspetto sociale".

Inaugurazione che è stata anche l'occasione per presentare l'installazione della rampa per il superamento delle barriere architettoniche nel Circolo. Sistema modulare nato dall'idea di Luigi Di Paolo e realizzato grazie al lavoro dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino.

"L'innovazione sta nel fatto che questa rampa - spiega Luca Zanotti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino - sia composta da moduli che possiamo replicare e abbinare su ogni terreno perché sono anche autolivellanti e possiamo superare dei dislivelli da un gradino fino a oltre due metri. L'idea è nata da Luigi Di Paolo con l'ingegnere Federico Scaioli che ci ha aiutato nella progettazione e Riccardo Zonzini Nuova Rimecc di Acquaviva che ha proprio realizzato il prototipo che state vedendo".

"Progetto - sottolinea Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - che si inserisce benissimo in questo contesto e che sarà replicabile, dinamico e assolutamente utilizzabile anche in altre circostanze per abbattere le barriere architettoniche sul nostro territorio".

Mattinata che ha visto anche un nuovo inizio anche per la sede SUMS di via Gino Giacomini. Uno degli ultimi atti da presidente di Marino Albani, che dopo tre mandati alla presidenza sta per passare il testimone. La sede, rinnovata, è stata dotata di un'ampia segreteria al piano strada per offrire un ambiente più funzionale accogliente per socie e cittadini.

Nel servizio le interviste a Marino Albani (Presidente SUMS), Stefano Canti (Segretario di Stato Giustizia, Previdenza e Famiglia), Luca Zanotti (Presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino) e Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio)