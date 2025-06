Sums, Marino Rossi nuovo presidente: aiuto alle fasce deboli e cultura i principali obiettivi

Nel servizio le interviste a Marino Donato Rossi (presidente Sums), Marino Albani (presidente onorario Sums) e Valentina Garavini (direttivo Sums)

La Società Unione Mutuo Soccorso guarda al futuro e rinnova le cariche, nel segno della continuità e puntando sui progetti per aiutare le fasce più deboli della popolazione e sulla valorizzazione della cultura. A Domagnano l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2024.

Eletto il nuovo presidente, Marino Donato Rossi, già membro del direttivo e alla guida della Federazione italiana balestrieri, che succede a Marino Albani. "La Società Unione Mutuo Soccorso ha una storia di quasi 150 anni - afferma il neo presidente Rossi -. Continuerò nel segno tracciato dai miei predecessori, cioè cercando di aiutare le persone che hanno bisogno, con il nostro fondo per gli aiuti ai meno abbienti, oltre alle iniziative culturali".

Per Albani, dopo nove anni al vertice della Sums, la presidenza onoraria per acclamazione. "Lascio una società in salute - commenta Albani - e funzionante, con una squadra che macina obiettivi, progetti. Abbiamo dei fronti aperti molto importanti, fra cui la solidarietà. Ma anche la promozione della cultura e del terzo settore. Credo siamo un interprete fondamentale per San Marino. Non ci vogliamo sostituire allo Stato, ma dobbiamo integrare quanto fa lo Stato".

Tra le novità: l'elezione della prima donna, Valentina Garavini, all'interno del direttivo. "Un onore - dice Garavini - essere stata nominata nel direttivo della Sums maschile. È stato un risultato non scontato, considerando che la società ha oltre 10.000 soci di cui, dal 2023, più di 50 donne. Con buona volontà mi metterò al servizio della Sums, ma soprattutto del mio Paese".

