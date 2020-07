RISTORAZIONE Suolo pubblico per bar e ristoranti: gli operatori chiedono di continuare anche in futuro "Finalmente il Centro Storico torna a vivere", commentano i ristoratori. Ancora bassa, però, l'affluenza di turisti

Spazi all'aperto del suolo pubblico per la ristorazione. L'iniziativa attuata dal Governo a seguito dell'emergenza sanitaria sta aiutando e riscuotendo molti apprezzamenti dall'intero settore. “Finalmente – ci dicono i ristoratori – vediamo un centro storico pieno e vivo” e in diversi hanno già chiesto di poter sfruttare questi spazi anche nei prossimi anni.

Oltre a garantire una maggiore sicurezza sotto l'aspetto sanitario e del distanziamento interpersonale, fondamentale in questo periodo, gli operatori del settore hanno evidenziato che questa opportunità ha aumentato soprattutto la presenza di sammarinesi e persone del circondario in centro storico. Dal lato turistico invece ancora la situazione non sta migliorando. “Speriamo che nel mese di agosto – ci spiegano – arrivi più gente”.

