ISTRUZIONE Suona la prima campanella a San Marino. Belluzzi: "Buon rientro a scuola ragazzi"

Per i bambini e i ragazzi sammarinesi, delle scuole di ogni ordine e grado, il primo giorno sui banchi dopo l'estate. Niente mascherine, se non per i soggetti fragili, e niente restrizioni. Tante emozioni e voglia di ricominciare per gli studenti. Sono aumentate le iscrizioni al liceo, in particolare per l'indirizzo scientifico, dove le sezioni sono aumentate da due a tre. Anche un ragazzo ucraino, ospitato sul Titano, tra i nuovi studenti. E dopo due anni segnati dal Covid, finalmente un rientro che sa di normalità. L'augurio di un buon inizio da parte del segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi: "Che sia un anno positivo, in cui i ragazzi tornano a incontrarsi, a stare vicini, a crescere sempre di più e a imparare. E' un momento bello e voglio esprimere il mio auspicio di un buon inizio".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: