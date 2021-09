CORONAVIRUS Super Green pass: il governo italiano estende l'obbligo a tutti i lavoratori fino a fine anno, sanzioni per chi sfugge ai controlli L'elogio di Fauci: "Italia esempio per il mondo nella gestione della pandemia". A San Marino 60 positivi attivi, 6 contagiati in più da ieri

Super Green pass: il governo italiano estende l'obbligo a tutti i lavoratori fino a fine anno, sanzioni per chi sfugge ai controlli.

Lieve aumento dei positivi attivi in territorio, sono 60, di cui 57 curati a casa e 3 in ospedale. 6 i nuovi contagiati da ieri, 2 i guariti. In Italia occhi puntati sul nuovo decreto che darà vita al super Green pass. Le anticipazioni parlano di otto articoli che prevedono, dal 15 ottobre al 31 dicembre, l'obbligo di certificato verde per tutti i lavoratori, pubblici, privati e volontari; la sospensione da lavoro e stipendio dopo 5 giorni di accesso senza Green pass; sanzioni da 600 a 1500 euro per chi sfugge ai controlli; prezzi calmierati per i tamponi in farmacia: gratis per chi non può fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 per i maggiorenni. Il governo inoltre chiede di estendere l'obbligo del Green pass anche a Quirinale, Consulta e Parlamento.

In base all'andamento della curva pandemica, curva, il primo ottobre si deciderà se aumentare dall'attuale 50% la capienza nei luoghi pubblici in cui si svolgono eventi, tra cui stadi, cinema e teatri. L'incremento odierno supera i cinquemila casi (5.117) per una incidenza che resta bassa, all'1,6%. Calano le terapie intensive (-9) e di ben 110 i ricoveri ordinari. 67 decessi. In Emilia Romagna sono 364 i nuovi positivi, l'incidenza è all'1,3%; terapie intensive invariate, in calo i ricoveri ordinari (-23); sei i decessi. A Rimini 54 casi in più (40 sintomatici). E mentre anche in Spagna si autorizza la terza dose per gli ospiti dei centri anziani ed altre categorie di pazienti con patologie gravi, l'immunologo statunitense Anthony Fauci elogia l'Italia, “diventata esempio per il mondo – ha detto – per la gestione della pandemia, in particolare per la percentuale di persone completamente vaccinate sopra i 12 anni, quasi il 75%, contro il 54% degli Stati Uniti. E' stato uno dei Paesi più colpiti – ha proseguito, e dall'Italia abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose”.

