Superate le 34mila somministrazioni di vaccino a San Marino, in Italia si ragiona su possibili riaperture Intanto l'Emilia-Romagna apre alle prenotazioni per i 50-59enni

San Marino supera la quota delle 34mila somministrazioni. Solo ieri sono stati inoculati 180 primi vaccini e 952 richiami. Nel dettaglio, sono 21.389 le prime dosi e 12.622 le seconde. Il 52,1% di chi ha ricevuto il siero Sputnik o Pfizer sono femmine e il 47,9% maschi. Nel frattempo, l'Iss informa i cittadini sulle nuove modalità per ritirare le tessere vaccinali. Al momento, sono disponibili quelle dei pazienti che hanno effettuato la seconda dose entro il 18 aprile compreso e quelle dei guariti dal Covid da più di tre mesi e da meno di sei che hanno fatto un'unica dose entro il 15 marzo compreso.

Per ritirarle, è sufficiente presentarsi nell'atrio dell'Ospedale di Stato, da lunedì 10 a venerdì 14 maggio, dalle 9 alle 14,30, anche con una delega. Tutti i moduli sono sul sito dell'Iss nella sezione dedicata alle vaccinazioni. Per chi ha completato l'immunizzazione dopo il 18 aprile si attendono, a breve, nuove indicazioni.

Intanto, oltreconfine l'Emilia Romagna apre alle prenotazioni per i 50-59enni. Circa 630mila le persone interessate. Dalla Regione anche l'indicazione di vaccinare chi si prende cura dei non autosufficienti. Sul fronte dati, 875 i nuovi casi – di cui 53 nel Riminese - e più di 2.800 guariti. 15 i decessi. Nell'intera Italia 10.176 positivi e 224 morti, con un tasso di positività che scende al 3%. Le vittime aumentano rispetto a ieri. Sono invece sotto la soglia critica i numeri delle ospedalizzazioni.

E il premier Draghi, al termine del vertice europeo di Oporto, annuncia possibili nuove aperture, calcolando il rischio. Poi interviene sui certificati verdi per la mobilità. Intanto dal 15 maggio si dovrebbe superare la mini quarantena, in Italia, per chi proviene dai Paesi europei. E da leader come Merkel e Macron l'invito agli Stati Uniti ad un'apertura maggiore sull'export di vaccini, sulla scia dell'impostazione di Bruxelles.

