OPERE PUBBLICHE Superciclabile Rimini-San Marino; l'assessora Frisoni: "Oggi ci sono le condizioni per tradurre l'opera in realtà"

Un corridoio verde lungo il fiume Ausa e in parte lungo il tracciato dell’ex ferrovia Rimini-San Marino. Si va avanti col progetto della superciclabile. L’Amministrazione del Comune di Rimini sta lavorando insieme a San Marino per dar vita a un tratto turistico ciclabile, che colleghi il mare al monte Titano. L'Assessora alla mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni, spiega: “Oggi ci sono le condizioni per tradurre l'opera in realtà, con vantaggi sia sul fronte della promozione della mobilità sostenibile, sia come impulso per il turismo legato alle due ruote. L’idea è stata lanciata qualche mese dopo i confronti nati per l’elaborazione del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile e sul quale stiamo lavorando in dialogo con San Marino, sulla base di un protocollo operativo”.

