SuperEnalotto, a Borgo Maggiore centrato un "5" da oltre 19mila euro
La vincita è stata realizzata nell'edicola "Il Passatempo".
È mancato solo un numero per centrare il premio più ambito del SuperEnalotto, ma a Borgo Maggiore arriva comunque una vincita importante. Giovedì 6 agosto è stato infatti realizzato un "5" da 19.317,65 euro.
La giocata vincente è stata effettuata presso l'edicola "Il Passatempo". L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro era stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
Per la prossima estrazione, in programma venerdì 7 agosto, il jackpot raggiunge quota 205,8 milioni di euro.
Non è la prima volta che viene conquistato un premio importante nell'edicola "Il Passatempo", nel 2020 erano stati vinti 100mila euro nella stessa attività.
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