VIABILITÀ E SICUREZZA Superstrada: al via i lavori a Dogana. In arrivo autovelox e semafori pedonali a chiamata Interventi di messa in sicurezza a cura dell’Aaslp

È senza dubbio uno dei punti più pericolosi del tratto sammarinese della Superstrada, quello a ridosso del confine di Stato a Dogana: negli anni non sono infatti mancati incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni investiti sulle strisce. Situazione di pericolosità più volte segnalata da cittadini e forze dell'ordine. Finalmente al via gli interventi di messa in sicurezza a cura dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

Nello specifico verrà chiuso l'attraversamento carrabile in corrispondenza di Via Samartani; su tre attraversamenti pedonali uno verrà eliminato e per i due che resteranno aperti, in corrispondenza di Piazza Tini e Piazza Enriquez, sarà prevista l'installazione di semafori a chiamata.

Prevista inoltre l'installazione di un guardrail in acciaio Corten di ultima generazione dotato di illuminazione a led integrata (in sostituzione degli attuali lampioni centrali non a norma) e saranno collocati due box per autovelox, uno per ciascun senso di marcia. A completare la messa in sicurezza una nuova asfaltatura maggiormente resistente.

"Una riqualificazione sperimentale del tratto – spiega la Direttrice dell'Azienda Giuliana Barulli - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni. Termine dei lavori previsto entro settembre”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: