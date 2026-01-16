VIABILITÀ Superstrada, chiusura notturna verso Rimini: traffico deviato tra il 19 e il 20 gennaio Stop temporaneo sulla SS72 per il recupero di un mezzo incidentato. Percorsi alternativi segnalati sulla viabilità interna di San Marino

Superstrada, chiusura notturna verso Rimini: traffico deviato tra il 19 e il 20 gennaio.

Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio la Strada Statale 72 (Superstrada) sarà temporaneamente chiusa al traffico in direzione Rimini. Lo comunica l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, in attuazione di un’ordinanza di Anas, per consentire il recupero di un veicolo industriale rimasto coinvolto in un incidente nei giorni scorsi.

La chiusura scatterà alle ore 21.00 di lunedì 19 gennaio e resterà in vigore fino alle ore 6.00 di martedì 20 gennaio. Il tratto interessato riguarda la carreggiata in uscita da San Marino verso Rimini, compreso tra il km 10+480 e il km 8+370 della SS72.

Durante l’interruzione, i veicoli provenienti dal territorio sammarinese saranno obbligatoriamente deviati sulla viabilità interna, con uscita al km 10+480. Il percorso alternativo, predisposto e segnalato dall’AASLP, si svilupperà lungo Strada di Fondo Valle, via Simone Pellecchi, via Consiglio dei Sessanta, via Fondo Ausa, Strada degli Angariari e Strada di Rovereta, con successiva reimmissione sulla Superstrada al km 8+370.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto di possibili rallentamenti.

