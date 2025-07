Superstrada e Sottomontana, verso il rifacimento dei guard rail

Strade più sicure e comunicazioni più rapide su possibili chiusure o rallentamenti. È l'obiettivo che si è dato il Gruppo Sicurezza stradale di cui fanno parte, tra gli altri, il Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi e il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci.

Annunciato l'avvio della progettazione per un intervento strutturale definito "non più rinviabile". È previsto anche il rifacimento dei guard rail lungo i principali tratti del Paese, in particolare la Superstrada e la Sottomontana.

È stata presentata anche una relazione tecnica sugli strumenti digitali come Google Maps, Apple Maps e Waze per segnalare eventuali variazioni alla viabilità in tempo reale.

“Questa integrazione tecnologica consentirà di migliorare la comunicazione verso cittadini e turisti - ha detto il Segretario Ciacci - valorizzando anche le segnalazioni spontanee provenienti dalla cittadinanza”. “Lo strumento presentato è messo a disposizione del Gruppo Sicurezza - ha evidenziato il Segretario Belluzzi - per contribuire a risolvere immediatamente problemi di circolazione. Permetterà di governare i flussi del traffico e della viabilità, garantirà più controllo”.

Il Gruppo Sicurezza Stradale proseguirà il proprio lavoro nelle prossime settimane per potenziare le infrastrutture, i sistemi di controllo e i canali informativi.