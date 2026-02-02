VIABILITÀ Superstrada Rimini-San Marino, Spinelli replica a Parma: "Il territorio non può perdere questo progetto" La senatrice del Fdi risponde alla consigliera regionale del Pd: "Un'infrastruttura sarà sempre perfettibile ma laddove realizzata sarà sempre più utile di un progetto resosi privo di finanziamenti e di autorizzazioni"

Superstrada Rimini-San Marino, Spinelli replica a Parma: "Il territorio non può perdere questo progetto".

"Siamo alle solite, la Consigliera Alice Parma rilascia dichiarazioni inutilmente polemiche senza aver prima approfondito le questioni". Così la Senatrice FdI Domenica Spinelli replica alla consigliera regionale del PD che, a sua volta, rispondeva alla senatrice. Al centro della bagarre le modifiche al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della Superstrada Rimini San Marino.

"In seguito a tutte le richieste presentate dal PD di i Rimini (Provincia e Comune) - scrive Spinelli - il progetto ora supera la soglia dei 25 milioni di euro, per cui è diventato ora obbligatorio, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il parere del Provveditorato delle Opere Pubbliche che se prima non era necessario, ora, in considerazione dell’incremento del valore dell’opera, è diventato un passaggio lungo che non possiamo più superare. Non solo, ora si è reso necessario procedere con il rinnovo di valutazioni già svolte e superate. Mi riferisco agli aspetti ambientali e archeologici, rispettivamente dal Ministero dell’Ambiente e dalla competente Soprintendenza".

Spinelli sottolinea poi che "le modifiche apportate dal PD stanno comportando l’interessamento di diverse o ulteriori aree da sottoporre a esproprio, il tutto con un tempo stimabile successivo ai lavori della Conferenza di Servizi decisoria di circa un anno abbondante a cui poi il PD intende far seguire ulteriori integrazioni progettuali ai fini del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera". A quel punto, solo fine 2027, "si potrebbe iniziare a sviluppare il progetto esecutivo".

"È chiaro quindi - aggiunge la senatrice di maggioranza - che la mia posizione non aveva, a differenza della consigliera Parma, alcuna velleità polemica o di parte ma verteva ed è tuttora incentrata esclusivamente a tutela della realizzazione di un progetto tanto atteso dalla popolazione e utile al nostro territorio. La mia esperienza politica mi insegna che un'infrastruttura sarà sempre perfettibile ma laddove realizzata sarà sempre più utile di un progetto resosi privo di finanziamenti e di autorizzazioni. Lascio le polemiche pretestuose al PD - conclude - e ribadisco con concretezza che il territorio non può perdere questo progetto per cui ANAS ha già raccolte tutte le dichiarazioni che i comuni hanno fatto".

