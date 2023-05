“Surprise Trip Love”: Ronn Moss presenta il suo nuovo album musicale

Si chiama “Surprise Trip Love” ed è il secondo disco realizzato da Ronn Moss, volto storico di Ridge di Beautiful. La passione per la musica accompagna Ronn da fine anni '70, ancor prima di intraprendere la carriera da attore, con diversi singoli di successo.

"È la prima volta che visito San Marino, è un posto veramente unico - afferma Ronn Moss - è stata una bellissima esperienza essere accolto questa mattina in radio per presentare il mio nuovo ultimo album musicale. Sono un musicista da sempre, ancor prima di Beautiful. In questo periodo della mia carriera mi sto concentrando nelle produzioni musicali e nei film. È bellissimo riuscire a unire queste due mie grandi passioni".

Questo nuovo album richiama l'atmosfera californiana ed è caratterizzato da sonorità pop rock melodiche: "Sono tutte mie canzoni ad eccezione di una che è un tributo. Sono molto orgoglioso e contento delle melodie create - aggiunge - il titolo dell'album, “Surprise Trip Love”, prende spunto del mio ultimo film “Viaggio a sorpresa” girato tra New York e Puglia. In Italia il tour partirà da Fasano, in Puglia, e poi ci sposteremo, nei prossimi mesi, con altri concerti in diverse regioni".

Nel servizio l'intervista a Ronn Moss